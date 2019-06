Im Jahr 2019 feiern die Volkshochschulen in Deutschland ihr 100-jähriges Bestehen. Auch wenn die Volkshochschule Dülmen- Haltern - Havixbeck in diesem Jahr ihren 41. Geburtstag feiert, so hat das 100 Jahre-Jubiläum für sie eine wichtige Bedeutung. Im Jahr 1919 wurde der Grundstein für die Entwicklung der Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung gesetzt.

Am 6. Juli ab 16 Uhr wird das in Schloss Sythen gefeiert - zusammen mit dem neuen Jahresprogramm der Weiterbildungseinrichtung.

Zehn erfolgreiche Jahre

Am darauf folgenden Sonntag, 7. Juli, wird ab 11 Uhr bis 17 Uhr in einem Festzelt und auf dem Gelände des Schloss Sythen ein buntes Programm für die ganze Familie geboten. Verschiedene Ensembles zeigen ihr Können, Trommelworkshops laden zum Mitmachen ein, die Stadtbücherei Haltern am See und auch die Volkshochschule Dülmen-Haltern am See-Havixbeck sind mit einem Stand vertreten.