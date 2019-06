„Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr so viele Besucher da sind“, berichtet Hildegard Streyl von der Stadt Dülmen. „Wir haben uns viel überlegt, um den Damen und Herren einen schönen Nachmittag zu bieten.“ Ein buntes Programm war geplant. Der Kiepenkerl vom Heimatverein Rorup, Felix Wiesmann, begleitet die Besucher zu ihren Plätzen und neben Kaffee und Kuchen wurde unter anderem gemeinsam gesungen, was Martina Katrinski mit dem Akkordeon begleitete.

Das Highlight des Nachmittags: Die Ehrung der ältesten Gäste. Zum einen war dies Klara Töns mit stolzen 95 Jahren und zum anderen Anton Brambrink mit 88 Jahren.

Ein weiterer Programmpunkt war der Auftritt von Rosi Lachmann mit ihrer Hunde-Trickshow. Merlin, Biene und Tobi, selbst schon ein Senior mit 14 Jahren, gaben alles, um ihre Zuschauer zu begeistern. „Das Besondere an meinen Vierbeinern ist, dass sie alle aus dem Tierheim stammen. Ich möchte damit zeigen, dass auch „gebrauchte“ Hunde durchaus noch das Zeug dazu haben, einen Zweibeiner zu begeistern.“