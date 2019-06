Petra Giebelhausen, Konrektorin der Grundschule, erzählt: „Alle Schülerinnen und Schüler nehmen an der Aufführung teil. Es gibt sieben verschiedene Gruppen, denen sich die Erst-bis Viertklässler anschließen durften.“ So gibt es Akrobaten, Seiltänzer, Jongleure, Fakire, Trampolinspringer - und natürlich Clowns. „Die Kinder haben drei Tage lang intensiv geprobt und sind nun ganz gespannt, ob alles so klappt, wie sie es sich vorstellen.“

„Schon seit eineinhalb Jahren plant die Schule die Feierlichkeiten“, betont Giebelhausen. „Zum Glück haben wir viele Helfer, die uns bei der Vorbereitung unterstützen.“ Ein Highlight des Wochenendes wird das Ehemaligentreffen der Grundschule nach der letzten Zirkusaufführung am Samstag. Willkommen sind alle, die ihre schulische Laufbahn in den vergangenen 50 Jahren an der Ludgerus-Grundschule begonnen haben.

Die Termine

Die Zirkusaufführungen finden statt am Freitag, 7. Juni um 10 Uhr und 17 Uhr und am Samstag, 8. Juni um 11 und 14 Uhr. Zur zweiten Aufführung am Samstag werden zudem Ehrengäste aus Politik und Kultur der Stadt Dülmen erwartet. Außerdem gibt es am Samstag um 10 Uhr einen Festgottesdienst im Zirkuszelt mit dem Motto „Mut und Vertrauen“. „Das Motto fanden wir sehr passend zum Zirkusthema“, betont Giebelhausen.