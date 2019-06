Lebensgefährliche Fahrt durch Rödder und Hiddingsel

Aufregung in Rödder und Hiddingsel: Hier war am Dienstagabend ein betrunkener Autofahrer unterwegs. Seine lebensgefährliche Trunkenheitsfahrt endete zum Glück ziemlich glimpflich - zumindest für alle anderen. Der 49-jährige Dülmener selbst muss jetzt mit einem längeren juristischen Nachspiel rechnen.

Was war geschehen? Gegen 19.30 Uhr war der Mann mit seinem Audi zunächst in Schlangenlinien erst über die B 474 und später über die K 27 in Richtung Hiddingsel unterwegs. Zwischenzeitlich mit lediglich 40 Stundenkilometern, berichtet die Polizei.

Mehrfach in den Gegenverkehr gesteuert

Mehrfach steuerte der Mann dabei in den Gegenverkehr, fuhr sogar den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens ab. Dessen Fahrer musste ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern.

Schutzengel für Radfahrer-Gruppe

In der Nähe des Sportplatzes Rödder warf der Dülmener dann eine Bierflasche aus dem Fenster. Einen besonderen Schutzengel hatte dann noch eine Gruppe Rennradfahrer: Um ein Haar fuhr der Betrunkene in die Radfahrer hinein.

Eine Autofahrerin versuchte schließlich, den Audi auszubremsen. Als sie aber merkte, dass der Fahrer nicht stoppte, wich sich noch rechtzeitig aus.

Zeugen reagieren schnell

Erst in Hiddingsel, auf der Daldruper Straße/Brinkstraße, bremste der Dülmener schließlich. Zeugen nutzen diesen Moment, um die Türen zu öffnen und den Audi-Schlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen - die gefährliche Fahrt war damit zum Glück gestoppt.

Betrunkener wehrt sich gegen Polizisten

Der Betrunkene selbst dachte allerdings gar nicht daran, aus seinem Wagen zu steigen. Als Polizisten ihn dazu aufforderten, weigerte sich der 49-Jährige (dass er betrunken war, war laut Polizei offensichtlich) und klammerte sich ans Lenkrad. Die Beamten mussten ihn aus dem Wagen ziehen, wobei der Mann Widerstand leistete.

Die Polizisten nahmen ihn im Anschluss mit zur Wache nach Dülmen, wo dem Mann zwei Blutproben entnommen wurden. Bei der Überprüfung des 49-Jährigen stellten die Beamten zudem fest: Der Führerschein ist dem Dülmener bereits per Gerichtsbeschluss dauerhaft entzogen worden. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Ein Taxi brachte den Mann später nach Hause.

Jetzt folgt das juristische Nachspiel

Die Trunkenheitsfahrt wird natürlich ein Nachspiel haben. Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Wegen gleich vier Vergehen wird sich der Dülmener jetzt verantworten müssen.