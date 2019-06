Das sollten Sie wissen:

Alexander Möllers, (Sportfreunde Merfeld) kehrt in seine alte Heimat zurück. Nach vier Jahren als Spielertrainer an der Rekener Straße wechselt Möllers zu Adler Buldern. Weil Möllers kürzer treten will, will und wird er „nur“ Spieler sein.

Die SPD hat erkannt: In Dülmen gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Alleinstehende. Zugleich steht der Dülmener Bahnhof vor einer umfassenden Modernisierung. Deshalb wollen die Genossen Grundstücke im Bahnhofs-Umfeld für Wohnbebauung nutzen.

Anlässlich ihres 100. Geburtstags am Pfingstsonntag schenkt die frühere Dülmenerin Liesel Hünichen den DZ-Lesern eine Geschichte: In ihr beschreibt sie eine Begegnung mit französischen Kriegsgefangenen im Jahr 1944. Mit 80 Jahren begann Liesel Hünichen ihre Erinnerungen, auch an Dülmen, aufzuschreiben.

Das nennt man eine Punktlandung: Zum 1. Juni konnte die neue Kita Vita ans DRK übergeben werden. Am 1. August startet hier der Betrieb.

Termine:

17.15 Uhr Kulturausschuss, Rathaus.

19 Uhr Versammlung für Gewerbetreibende zur Innenstadtentwicklung im Forum Bendix.

Wetter:

Wolkig und sonnig im Wechsel, abziehende Schauer oder Gewitter. Schwül mit bis zu 28 Grad, dabei weitgehend schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Verkehr:

Die K 57 ist zwischen L 580 und K 49 voll gesperrt. Umleitung über die L 580 und die K 49, Anlieger haben freie Fahrt bis zur Baustelle.