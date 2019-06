Über eine Punktlandung in der Bauzeitenplanung darf sich Josef the Uhle vom Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes Dülmen freuen. Pünktlich zum 1. Juni konnte der neue Vier-Gruppen-Kindergarten an der August-Schlüter-Straße durch den Architekten Jochem Weber für den Bauherrn, den Herzog von Croy, an das DRK als Träger übergeben werden.

Genauso war es geplant worden, damit Kinder und ihre Erzieher aus der Interimskita auf dem ehemaligen Kasernengelände in Ruhe in das neue Gebäude einziehen und sich einrichten können.

Start zum neuen Kindergartenjahr

Als Vier-Gruppen-Einrichtung mit 70 Kindern, davon 28 Mädchen und Jungen unter drei Jahren (U3), nimmt die DRK-Kita Vita dann zum 1. August ihren Betrieb auf.

Auch Christoph Noelke, Beigeordneter der Stadt Dülmen, zeigt sich bei der Abschlussbegehung von der Einrichtung beeindruckt. „Die zusätzlichen Plätze sind wichtig für die Versorgung in Dülmen-Mitte, dabei können auch Qualität des Gebäudes und die Ausstattung sehr überzeugen.“