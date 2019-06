Zwei Fahrraddiebe im Alter von 20 und 16 Jahren erwischte die Polizei jetzt am Bahnhof, und zwar in der Nacht zu Sonntag, gegen 1 Uhr. Ein Polizist hatte beobachtet, wie einer der beiden Tatverdächtigen ein Fahrrad in einen Waldweg in der Nähe des Bahnhofs trug.

Als die Polizei die beiden Verdächtigen ansprach, entdeckte sie insgesamt fünf Fahrräder. Von drei Rädern werden nun die Eigentümer gesucht.

Polizei sucht jetzt die richtigen Besitzer

Personen, denen die abgebildeten Fahrräder gehören oder die Angaben zum Besitzer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 02594/7930, zu melden.