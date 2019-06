Hausdülmen hat es wieder geschafft: Die Schule liegt bei den abgelegten Sportabzeichen ganz vorne. Bei der landesweiten Ehrungsveranstaltung am Montag in Münster wurden die Ehrungen der Gewinner der Sportabzeichen-Wettbewerbe unter anderem durch LSB-Präsident Walter Schneeloch überreicht.

Konkret wurden im Jahre 2018 insgesamt 225.289 Sportabzeichen in den Städten, Gemeinden und Schulen des größten deutschen Bundeslandes verliehen, damit wurde das Vorjahresergebnis (2017: 222.012) um rund 1,5 Prozent gesteigert.

Hausdülmen holt sich erneut den ersten Platz

Bei den Schulen hat Hausdülmen zum wiederholten Male die Nase vorn, zumindest in der entsprechenden Kategorie. Denn bei den Ehrungen wurde gestaffelt nach Schulform und Anzahl der Schüler gewertet. So waren im Februar an der St.-Mauritius-Schule insgesamt 106 Sportabzeichen überreicht worden (DZ berichtete). Geehrt wurden damals übrigens auch einige Eltern und Lehrer, die sich wie die Kinder den sportlichen Herausforderungen gestellt hatten.

Bei den Kreissportbünden landete der KSB Coesfeld sogar zum zwölften Mal hintereinander wieder auf Rang eins vor Gütersloh, Borken, Warendorf und Lippe.