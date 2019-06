Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Wie geht es weiter am früheren Munitionsdepot in Visbeck? Die Verwaltung hat jetzt einen Vorschlag vorgelegt, der Naturschutz, Denkmalschutz und Öffentlichkeit gerecht werden soll. Ein wesentlicher Punkt dabei ist eine Aussichtsplattform. Zutritt zum Depot selbst soll es nur bei Führungen geben. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Sandra Feldhaus ist Dülmens neue Stadtjugendpflegerin. Von ihrem bisherigen Arbeitsplatz, der wuseligen Jugendeinrichtung Neue Spinnerei, ist sie in ihr Büro in der Overbergpassage gewechselt. Aber der Kontakt zu ihren ehemaligen Kollegen und zu den Jugendlichen geht nicht verloren.

Und wieder lag Hausdülmen vorne: In ihrer Kategorie hat die St.-Mauritius-Grundschule erneut den ersten Platz bei den Sportabzeichen belegt. An keiner Schule vergleichbarer Größe wurden in NRW mehr Sportabzeichen abgelegt. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung.

An der Vogelstange in Rorup ging es heiß her. Das Gewehr musste immer wieder gewechselt werden, weil der Lauf zu heiß wurde. Am Ende kämpften Fabian Pankoke, Martin Goßling und Elmar Brügging um die Königswürde. Letztgenannter gab den entscheidenden Schuss ab. Brügging wählte Mona Neukäter zu seiner Königin. In Merfeld übernahm hingegen der Nachwuchs bei einem zähen Vogelschießen die Verantwortung: Mit Fabian Schmiemann und Finja Likuski regiert seit Sonntag ein junges Königspaar die Merfelder Schützen.

Der Sportausschuss besichtigt heute das Sportzentrum Süd. Anschließend beschließen die Sportpolitiker noch geänderte Förderrichtlinien und eine Benutzungsordnung für das Sportzentrum Süd. Da geht es um die Pflege von Kunstrasenplätzen, entsprechende Geräte sowie die Zahl der Angebote.

Termine:

Öffentliche Sitzung des Sportausschusses 17.15 Uhr im DJK-Clubhaus

Wetter:

Zunächst Sonnenschein, im Laufe der Abendstunden kräftige Schauer oder kräftige Gewitter. Schwül-warm mit 25 bis 27 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Südostwind.

Verkehr:

Die K 57 ist zwischen L 580 und K 49 voll gesperrt. Umleitung über die L 580 und die K 49, Anlieger haben freie Fahrt bis zur Baustelle.