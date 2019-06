Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes im Dernekamp und Dülmen Süd ist nun beendet. Während die Hausbegehungen seit Ende Mai laufen, stehen nun die Maschinen und das von der Deutschen Glasfaser beauftragte Generalunternehmen in den Startlöchern.

Arbeiten starten in dieser Woche

Ab dieser Woche rollen die ersten Baumaschinen an, um mit dem schnellen innovativen Ausbauverfahren das Glasfasernetz auszubauen. Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in etwa 40 Zentimeter Tiefe in die Straßen eingebracht.

Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch zu schließen, da diese eventuell ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Stadt abgenommen.

Anwohner werden früh informiert

Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert. Die Bauprozesse geschehen in enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Bauleitung, betont das Unternehmen.

Die Stadt kontrolliert und dokumentiert im Vorfeld jeden Ausbaubereich. Nach dem Ende der Arbeiten erfolgt die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen (Straße, Gehwege) durch die Stadt. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den beauftragten Generalunternehmer ist obligatorisch. Besteht doch einmal Ausbesserungsbedarf, kümmert sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung.

Baubüro öffnet am Freitag

Die Deutsche Glasfaser lädt alle Interessenten am Freitag, 7. Juni, zur offiziellen Baubüro-Eröffnung ein. Die Mitarbeiter des Baubüros an der Coesfelder Straße 5 stehen für alle Fragen und Anregungen zum Bau sowie auch zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro hat ab dieser Woche immer freitags von 12 bis 15 Uhr und 15.30 bis 18 Uhr geöffnet.