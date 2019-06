Der Jubel war grenzenlos: Der Fanfarenzug Buldern ist Deutscher Meister! In der Klasse der Naturtonensembles konnte er beim Musikfest in Osnabrück seinen Titel verteidigen - erstmals in der Vereinsgeschichte.

Und das auch noch mit einem Rekord-Ergebnis: 96 Punkte („mit herausragendem Erfolg“) bedeuteten die zweitbeste Wertung aller Musikfest-Teilnehmer und die beste Wertung, die der Fanfarenzug jemals geholt hatte, berichtete der stolze Vorsitzende Volker Adelt im DZ-Gespräch.

Vom Musikfest direkt nach Merfeld

Da wurde nach der Siegerehrung am Samstagabend natürlich ausgiebig gefeiert. Wer gratulieren will: Vom Musikfest aus ging es für den neuen Deutschen Meister direkt weiter zum Schützenfest nach Merfeld. Dort tritt der Fanfarenzug am Sonntagnachmittag auf.

Kolpingspielmannszug wird Vize-Meister

Gejubelt wurde auch beim Kolpingspielmannszug. Die Truppe um den musikalischen Leiter Stephan Felsch holte sich den Titel des Vize-Meisters in der Liga 2.

Mit dabei beim Musikfest war auch die Stadtkapelle Dülmen. Sie erreichte in den Wertungsspielen die Beurteilung „mit sehr gutem Erfolg“, womit der Verein sehr zufrieden ist.

Wenig glücklich war der Spielmannszug Buldern mit seinem Abschneiden. Der wurde 14. und damit Letzter in der Liga 2.