„Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass“, zitiert Henrik Ruhoff, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes eine alte Bauernregel.

In der Tat ist der Mai mit gemessenen 44,2 Liter Regen auf den Quadratmeter und 12,69 Grad ein durchschnittlicher Wonnemonat, aber insgesamt seien die Böden noch viel zu trocken.

Landregen tat Boden gut

„Ein schöner Landregen wie am vergangenen Sonntag, mit teilweise 16 Litern, täte uns da sicher gut, doch da gehen die Prognosen für die kommende Woche sehr weit auseinander“, blickt Ruhoff voraus. Die 16 Liter seien allerdings nur in Dülmen selbst erreicht worden, in Rorup wurden dagegen nur fünf Liter gemessen.

Jetzt drohen Gewitter

Nach dem zu erwartenden heißen Wochenende prognostiziert ein Wetterdienst für Montag und Dienstag starken Regen, ein anderer schwere Gewitter.

Erste Schäden auf trockenem Boden

Auf normalen Böden stehe das Getreide überwiegend gut, auf trockenen Böden habe es allerdings teilweise schon Schäden gegeben. Beim ersten Grasschnitt liegen die Quoten zwischen sehr gut bis mäßig, und der Mais hat nach dem ersten Sprung zu Ostern danach erst einmal eine Pause eingelegt. Da sei aber nach Einschätzung von Ruhoff noch alles drin.

Keine Entwarnung bei Borkenkäfer-Plage

Die Hoffnung, dass der relativ feuchte Monat Mai der Borkenkäfer-Plage ein Ende bereiten könnte, ist leider unbegründet. „Dafür war es um die Osterzeit viel zu warm, wo der Borkenkäfer geflogen ist und sich in die Bäume gebohrt hat“, macht sich Förster Thomas Rövekamp keine großen Hoffnungen.

„Wenn wir am Wochenende Temperaturen bis 30 Grad haben, dann lassen sich die Borkenkäfer auf den nächsten Bäumen nieder. Wir versuchen, zu retten, was zu retten ist, und die befallenden Bäume zu ernten, aber dafür war die Plage landesweit schon viel zu groß, sodass wir kaum noch dagegen ankommen“, gibt sich Rövekamp keinen allzu großen Illusionen hin.