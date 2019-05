Zwei Großbaustellen starten am Montag

Dass die Arbeiten dort dringend notwendig sind, wird wohl niemand bestreiten - aber auf die Bauphase freuen sich wohl weder Pendler noch Anwohner. Vor allem auf der K 49 dürfte es ab Mitte/Ende Juni voll werden: Denn die wird dann zur doppelten Umleitung.

Vor allem die Umgestaltung der L 551 wird viele betreffen. Auf einer Länge von vier Kilometern wird die Straße, die in einem schlechten Zustand ist, komplett saniert und überarbeitet.

So wird zum Beispiel ein neuer Geh- und Radweg angelegt, den sich etliche Anlieger und Bulderaner seit Langem wünschen. Ein 1,75 Meter breiter Grünstreifen trennt künftig Autos und Radler. Letztere müssen bislang den Mehrzweckstreifen benutzen.

Zwei Bauabschnitte an der L 551

Gebaut wird in zwei Abschnitten. Für den ersten starten am kommenden Montag, 3. Juni, die Arbeiten. Sie sollen bis Jahresende dauern. Dieser erste Teil beginnt etwa einen Kilometer östlich der Kreuzung B 474/L 551 in Dülmen und endet kurz vor der Einmündung der K 13, wo man zur Karthaus abbiegen kann.

Bevor hier die eigentliche Fahrbahnsanierung startet, muss zunächst noch einiges getan werden. Bankette abtragen, Leitpfosten ziehen, Betonsteine ausbauen und die Fahrbahn für später verbreitern - all das muss zunächst erledigt werden, zählt der Landesbetrieb Straßen.NRW auf. Die gute Nachricht: Während dieser Arbeiten halten sich die Behinderungen für den Verkehr in Grenzen.

Einbahnstraße nach Buldern ab Mitte/Ende Juni

Danach allerdings, voraussichtlich Mitte bis Ende Juni, wird die L 551 zur Einbahnstraße werden: Autofahrer von Dülmen in Richtung Buldern können weiterhin fahren.

Wer allerdings von Buldern in Richtung Dülmen will, der muss eine Umleitung nehmen. Die führt über die K 13 in Richtung Karthaus und dort weiter über die K 49 an den Werkstätten vorbei zur L 580 und weiter nach Dülmen. Entsprechende Schilder stellt der Landesbetrieb auf.

Und: Für Radfahrer ist bereits ab kommendem Montag eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Ab dem Kreisverkehr am Real-Markt geht es über die Straßen Auf dem Quellberg, An die Kohdränk und Hülsenweg sowie durch Rödder.

K 57 wird voll gesperrt

Die K 49 muss in den nächsten Wochen allerdings auch noch als Umleitung für eine zweite Straßenbaustelle herhalten. Denn die Kreisstraße 57 bekommt zwischen der Einmündung zur L 580 und der Brücke beim Karthäuser Mühlenbach eine neue Fahrbahndecke.

Dafür wird der komplette Abschnitt zwischen Landesstraßen-Einmündung und der Kreisstraße 29 voll gesperrt. Los geht es am nächsten Montag um 7 Uhr. Geplant ist, dass die Sperrung bis zum 5. Juli dauern wird. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die L 580 und eben auch über die K 49.

Freie Fahrt für Anlieger

Wichtig für Anlieger: Sie haben jederzeit freie Fahrt bis zur Baustelle. Und nicht nur die Straße bekommt auf 1850 Metern eine neue Decke: Gleichzeitig wird die Brücke saniert.

Billig sind beide Projekte übrigens nicht: Der Landesstraßen-Umbau kostet rund 3,3 Millionen Euro (den Großteil zahlt das Land), die Sanierung der Kreisstraße etwa 337.000 Euro.