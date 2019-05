Dülmen. „Eine Welt“ steht in heller, gelber Farbe auf blauem Hintergrund geschrieben - nicht nur in deutscher Sprache, sondern in zehn weiteren. Vervollständigt wird das Wandbild durch einen Basketballspieler, der eine Weltkugel im Korb versenkt.

Anleitung durch "Lackaffen"

Fünf Stunden lang haben Jugendliche aus unterschiedlichen Nationen gemeinsam mit den Graffiti-Künstlern Lackaffen aus Münster geplant, gezeichnet und schließlich die Sprühdosen kreisen gelassen. Das Ergebnis ist ein Bekenntnis für mehr Miteinander - und ist nicht zu übersehen: Die ehemals graue Betonmauer des Basketballfeldes im Sportzentrum Süd ist zu einem echten Hingucker geworden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Das Graffiti-Projekt wurde von Mitarbeitern aus der Abteilung Integration der Stadtverwaltung initialisiert. Sechs geflüchteten Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren machten mit.

Vorbereitungstreffen

Da sich die Jungen und Mädchen vorher nicht kannten, ging es bei zwei Vorbereitungstreffen erst einmal ums Kennenlernen und das Entwickeln von Ideen. Gemeinsam mit den Lackaffen wurde anschließend die Vorlage für das Wandbild entworfen und auf die Wand gesprüht.

„Eine Welt“ ist dort jetzt in elf Sprachen zu lesen: deutsch, englisch, türkisch, russisch, italienisch, französisch, arabisch, kurdisch, persisch, polnisch und tigrinisch. „Die Jugendlichen haben die in Deutschland am meisten gesprochenen Sprachen sowie ihre Muttersprachen auf der Wand verewigt“, erklärt Helena Nanni von der Integrations-Abteilung. „Das Motto ,Eine Welt‘ steht auch für die gelungene Integration von Geflüchteten. Die gewählten Farben blau und gelb spiegeln die Verbundenheit zum neuen Zuhause in Dülmen wieder.“

Wettbewerb "Hand in Hand"

Die Aktion konnte durch Mittel des Wettbewerbs „Hand in Hand“ finanziert werden: Die Stadt hatte im vergangenen Jahr 25.000 Euro Preisgeld für ihre erfolgreiche Integrationsarbeit erhalten (DZ berichtete). Bundesweit waren 21 Städte und Kreise ausgezeichnet worden. Weitere Aktionen und Projekte, wie die Gestaltung des Freizeitbereichs an der Unterkunft Letterhausstraße oder neue Spieltische im Sportzentrum Süd, sind bereits in Planung.