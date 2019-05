Die Staatsanwaltschaft wirft der Dülmenerin vor, im Dezember 2018 in ihrer Wohnung in Dülmen ihren ebenfalls 86 Jahre alten Ehemann mit Hilfe von Tritten und Schlägen mit einem Holzschrubber auf den gesamten Körper getötet zu haben.

Opfer erlag Verletzungen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Beschuldigte den Tod ihres Mannes zumindest billigend in Kauf nahm. Ein Motiv für die Tat ist in der Anklageschrift nicht genannt. Das Opfer soll aufgrund hochgradigen Blutverlustes infolge der ihm zugefügten multiplen Verletzungen gestorben sein, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Schuldunfähigkeit nicht ausgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft schließt aufgrund einer fortschreitenden Demenzerkrankung nicht aus, dass die Beschuldigte schuldunfähig war, weshalb im Rahmen eines so genannten Sicherungsverfahrens die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt wird.

Die Frau ist bereits jetzt in einem besonders gesicherten psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.