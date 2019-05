Von Donnerstag bis Sonntag, findet in Osnabrück das Deutsche Musikfest statt. Spielmannszüge, Fanfarenzüge und Orchester aus der ganzen Bundesrepublik werden in der niedersächsischen Stadt erwartet. Mittendrin dabei: vier Vereine aus Dülmen und Buldern.

Der Fanfarenzug reist als Titelverteidiger in der Naturton-/Fanfarenzugklasse an. Der Kolpingspielmannszug und der Spielmannszug Buldern treten bei den Deutschen Meisterschaften in der Liga 2 an. Die Stadtkapelle Dülmen nimmt an den Wertungsspielen teil.

Kolpingspielmannszug „In Treue Fest“

Mit rund 45 Spielleuten geht es für den Kolpingspielmannszug nach Osnabrück. Ein Teil fährt bereits am Freitag und übernachtet dort, die übrigen kommen am Samstag nach. Der Verein wird in der Liga 2 die Stücke „Voyage of Discovery“ und „Phantom der Oper“ (kombiniert oder zusammengestellt vom musikalischen Leiter Thomas Flesch) der Jury vorstellen.

Der Auftritt ist am Samstag um 13.15 Uhr in der Schlosswallhalle. Das Ziel: „Wir wollen gute Platzierungen in der Liga 2 erreichen“, betont Vorstandsmitglied Sandra Czipull. So wurde am letzten Wochenende noch ein Probentag eingelegt.

Spielmannszug Buldern

Mit „Arches N.P. Fantasy“ und „Royal Brigade“ treten die rund 40 Spielleute aus Buldern ebenfalls in der Liga 2 an. Der Verein ist bereits am Donnerstag in Osnabrück, um 14.10 Uhr stehen die Musiker in der Schlosswallhalle vor der Jury.

Zur Siegerehrung am Samstagabend werden dann erneut etwa 15 bis 20 Spielmannszug-Mitglieder nach Osnabrück fahren. „Unser Ziel in diesem Jahr ist es, mit sehr gutem Erfolg abzuschließen, das heißt nach der Punkteskala mehr als 80,1 Punkte“, erläutert der Vorsitzende Martin Kortmann.

Stadtkapelle Dülmen

Für die Stadtkapelle ist der Auftritt in Osnabrück vor allem eine Art Standortbestimmung, erläutert die Vorsitzende Maria Eggenkemper. Das Ziel: eine möglichst gute Bewertung, am besten mit einem besseren Ergebnis als beim Landesmusikfest im vergangenen Jahr.

Rund 40 Musiker fahren am Freitag nach Osnabrück um 11.25 Uhr in der Halle der Möser-Realschule werden „Adventure“ und Spirits“ vorgetragen. Dabei kommen die Dülmener mit einem eigenen Fanklub: Der befreundete Musikverein aus Friedenweiler-Rudenberg, der von heute bis Sonntag in Dülmen zu Gast ist, reist mit zum Anfeuern.

Fanfarenzug Buldern

Als Titelverteidiger reisen die 55 Mitglieder des Fanfarenzuges an (DZ berichtete). Am Freitag geht es los, am Samstag steht um 14.50 Uhr der Auftritt vor der Jury in der Sporthalle der Möser-Realschule auf dem Programm. Und am Sonntag geht es, direkt von Osnabrück aus, zum Schützenfest Merfeld.