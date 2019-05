Die bunte Vielfalt Europas

Improvisation war Mittwochnachmittag beim Empfang im Rathaus gefragt: Die bulgarischen und ungarischen Ehrengäste, die aus Anlass des Spezialitätenmarktes mit Schwerpunkt Bulgarien und Ungarn nach Dülmen kamen, steckten im Stau auf der Autobahn. So begrüßte Bürgermeisterin Lisa Stremlau diese Gäste in Etappen - zunächst die bulgarische Botschafterin Elena Shekerletova, die mit dem bulgarischen Honorarkonsul Werner Jostmeier aus Düsseldorf anreiste und am Abend zurück nach Berlin fuhr.

Dank an die Initiatoren

Sie dankte den Initiatoren des Spezialitätenmarktes. Es sei die „beste, einfachste und angenehmste Weise“, Menschen über die Sinne miteinander in Kontakt zu bringen, „und da können Bulgaren und Ungarn viel anbieten“, sagte sie mit Hinweis auf die kulinarischen Spezialitäten sowie den Auftritt der Tänzer in ihren farbenprächtigen Trachten. „Das ist die bunte Vielfalt, die wir in Europa so lieben.“

Eintrag ins Goldene Buch

Nachdem sich die Botschafterin ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte und Bürgermeisterin Lisa Stremlau ihr unter dem Beifall von Vertretern von Dülmen Marketing, der Politik, der Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen, Stefan Bücker von creaktive Travel, dem Vorsitzenden des Deutsch-Ungarischen Unternehmerclubs, Christoph Hermesmeier, sowie Juan Carmona-Schneider vom Zentrum für Innovation und Technik in NRW ein Gastgeschenk überreicht hatte, hatte auch der ungarische Wirtschaftsattaché Levente Kardos nach nervenaufreibendem Stau das Dülmener Rathaus erreicht.

Gute Gedanken bei gutem Wein

Auch er bewies Mut zur Improvisation und verkürzte seine vorbereitete Rede. „Bei gutem Wein können gute Gedanken kommen, Kontakte und Zusammenarbeit entstehen“, wünschte er sich, dass der Spezialitätenmarkt auf dem bereits fröhliches Treiben herrschte, zu einem europäischen Gemeinschaftsgefühl beiträgt.