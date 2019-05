Kontrollen und Informationen sollen auch in Dülmen dazu beitragen, Unfallzahlen zu senken. Verkehrssicherheitsberater der Polizei werden von 11 bis 17 Uhr an einem Stand vor der Kupferpassage in der Coesfelder Fußgängerzone (Letter Straße/Schüppenstraße) informieren. Besucher können dort unter anderem auf einem Pedelec-Simulator in die Pedale treten.

Kontrolliert wird den ganzen Tag über an wechselnden Orten im gesamten Kreisgebiet. Dabei ahnden Polizeibeamte Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer sowie Sicherheitsmängel an Fahrrädern und Pedelecs.