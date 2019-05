Dülmen. Die Arbeitslosenstatistik in Dülmen für den Mai präsentiert sich nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat. Die Zeiten, in denen die Arbeitslosenzahlen in großen Schritten sank, seien vorbei, erklärt Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit.

Von Claudia Marcy