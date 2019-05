60 Darsteller und mehr als 40 Pferde sorgen auf der Naturbühne in Elspe auch in diesem Jahr wieder für ein Wildwest-Spektakel der Extraklasse, wenn Winnetou und Old Shatterhand sich in „Winnetou III“ gemeinsam gegen die Gangsterbande der Hounds stellen, die es auf das kostbare Gold im Süden Arizonas abgesehen haben.

Beeindruckendes Live-Erlebnis

Eine Dampfeisenbahn, eine Postkutsche, brennende Häuser, Stunts und grandiose Explosionen garantieren ein beeindruckendes Live-Erlebnis für alle Besucher.

Bereits vor der Hauptvorstellung um 14.45 Uhr gibt es jeweils ab 10 Uhr eine Action-Show, ein Musical und eine neue Dressurshow auf dem Gelände in Lennestadt zu bewundern.

Die Akteure

Am Samstag, 15. Juni, bricht Winnetou zu seinem letzten Kampf für die Apachen und die Gerechtigkeit auf. Jean-Marc Birkholz wird den Winnetou spielen, ins Lederkostüm seines Blutsbruders schlüpft Karl Noll. Sebastian Kolb hat die unrühmliche Aufgabe, als Gangster Rollins den tödlichen Schuss auf den Apachen-Häuptling Winnetou abzugeben.

Dramatisch, aber nicht traurig

Jochen Bludau, Geschäftsführer des Elspe-Festivals und Intendant der Karl-May-Festspiele Elspe sagt dazu: „Nicht nur eingefleischte Karl-May-Fans wissen, dass der Autor in diesem letzten Kampf seinen Helden Winnetou sterben lässt.“ Bludau verspricht aber trotz aller Dramatik, dass „niemand traurig nach Hause fahren muss“. Winnetou wird also mit allen Besuchern ein tolles Finale feiern.

Die Qual der Wahl

Die Spielzeit beginnt am Samstag, 15. Juni, und endet am Sonntag, 15. September.

Die Dülmener Zeitung verlost unter ihren Abonnenten fünf mal zwei Karten, die für die gesamte Spielzeit, also bis Sonntag, 15. September, gültig sind. Bei ausverkauften Spieltagen besteht allerdings kein Anspruch auf Einlass, daher ist es ratsam, vor Reiseantritt in Elspe anzurufen.

So wird's gemacht

Einfach am Mittwoch, 29. Mai, ab 15 Uhr die DZ-Glücksnummer Tel. 02594/95678 anrufen und folgende Frage beantworten: „Wie heißt der Schauspieler, der als Gangster Rollins den tödlichen Schuss auf Winnetou abfeuert?“