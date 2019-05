Als Lisa Rump von der Jugendberufshilfe jüngst im Jugendhilfeausschuss ihre Arbeit vorstellte, beschrieb sie anhand von statistischen Daten die Jugendlichen, die zu ihr und ihrer Kollegin in die Beratung kommen. Einige Hilfesuchende hatten auf die Frage nach ihrem Geschlecht nicht männlich oder weiblich, sondern divers angegeben.

Das ist seit Ende 2018 ganz offiziell möglich - die Bundesregierung hat mit der Einführung eines „dritten Geschlechts“ ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. Das hatte entschieden, dass Intersexuelle, also Menschen, die weder eindeutig männlich noch weiblich sind, eine eigene Geschlechtskategorie haben sollten.

Umtragungen von männlich oder weiblich auf „divers“ im Personalausweis sind in Dülmen noch nicht beantragt worden, teilte die städtische Pressestelle auf DZ-Nachfrage mit.

Tatsächlich gibt es nur Schätzungen über die Zahl intergeschlechtlicher Menschen - und die variierten sehr stark, je nachdem wie viele Formen von Intergeschlechtlichkeit berücksichtigt werden, so eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums gegenüber der DZ.

Zwischen 0,02 und 1,7 Prozent der Bevölkerung - immerhin 166.000 bis 1,4 Millionen Menschen - leben danach in der BRD. Betroffenen-Organisationen, so das Bundesfamilienministerium weiter, gehen von rund 83.000 intergeschlechtlichen Menschen aus.

Dass Kinder mit unbestimmtem Geschlecht geboren werden, „kommt extrem selten vor“, so die Erfahrung von Dr. Hubert Gerleve, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik der Christophorus-Kliniken. Drei Mal sei das in den vergangenen 25 Jahren in den Christophorus-Kliniken der Fall gewesen.