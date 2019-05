Das sollten Sie heute wissen:

Für alte und junge Bulderaner will das DRK einen neuen Begegnungsraum schaffen und zugleich mehr Platz für die Einsatzfahrzeuge. Im Herbst geht´s los.

Einen fulminanten Auftakt nahm die Schützenfestsaison in Börnste. Nur 44 Schuss musste Schießwart Herbert Scheipers einlegen, bis das Federvieh zerlegt war.Nach der Proklamation ließen sich die neuen Regenten am Abend beim Festball mit der Band „StartUp“ bis in den frühen Morgen feiern.

Bienenhotels gebastelt, eine Feuerstätte angelegt und einen Spielplatz hergerichtet haben in Dülmen junge Christen am Wochenende im Rahmen der 72-Stunden-Woche. Mehr in der aktuellen Ausgabe

GW Hausdülmen hat bei der Deutschen Meisterschaft der Indiaca-Senioren abgeräumt: Die Frauen 35 und Frauen 45 nahmen die Goldmedaille mit nach Hause. Silbermedaillen gab es für das Team Mixed 35 und zwei Männer, die Wattenscheid verstärkten. Die Männer 35 wurden Vierte. Die Mixed-Mannschaft 45 belegte Rang fünf und die Mixed 55-Mannschaft kam auf den siebten Platz.

Wetter:

Stellenweise kräftige Regenschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Ab und zu auch Sonnenschein. 14 bis 17 Grad, dazu mäßiger West- bis Nordwestwind.