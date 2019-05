Börnste feiert Michael Düppmann

Einen fulminanten Auftakt nahm die Schützenfestsaison am Wochenende in Börnste. Bereits am Samstag zog es nach der Schützenmesse einige Hundert Besucher ins Festzelt, um mit den Majestäten Heiner Schlaut und Beate Pelz den Festball zu feiern. Zunächst versorgte die Band „musica è“ die Gäste mit bester Schlagermusik, bevor sie für die Jugend nach und nach mehr Rock, Disco und House in die Playlist mischte.

44 scharfe Schüsse

Hatte der Vogel die ersten 150 Schuss noch samt Insignien nahezu schadlos überstanden, ließen die Börnster die großkalibrige Flinte gar nicht erst heiß laufen. Lediglich 44 Schuss musste Schießwart Herbert Scheipers einlegen, bis das hölzerne Federvieh in seine Einzelteile zerlegt war.

In Rekordzeit ging der Vogel durch den Königsschuss von Michael Düppmann um 16.01 Uhr zu Boden. Zu seiner Königin wählte der erste neue König der Schützensaison Stephanie Schürhoff, das Ehrenpaar bilden Sven Schürhoff und Christina Düppmann. 25 Jahre zuvor hatte Düppmanns Mutter Magdalene an der Seite von Clemens Wilkens die Börnster Schützen regiert.