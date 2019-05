Gleich fünf Hunde waren beim Wildpferdefang in den Autos ihrer Besitzer eingesperrt worden. Hier litten sie häufig unter der großen Hitze. In allen Fällen, in denen die Herrchen oder Frauchen nicht rechtzeitig zu ihrem Fahrzeug eilten, wurden die Tiere von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet.