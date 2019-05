Dülmen. Zum dritten Mal in Folge haben sich die Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums für die Mary’s Meals-Spendenaktion „Fill Mugs to Fight Hunger“ engagiert. Und das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, sondern ist auch bezifferbar: Das bei der Aktion gesammelte gesammelte Geld wurde in die symbolische Mary’s Meals-Riesentasse geschüttet. So sind stolze 1.550 Euro zusammengekommen, die 22.143 Schulmahlzeiten entsprechen und mit denen 100 Kinder der CBG-Partnerschule in Cape Mount (Liberia) ein Jahr lang mit einer täglichen warmen Mahlzeit versorgt werden können.

Kleingeld für hungernde Kinder

Die Idee hatte das Students4MM-Team des CBG vor drei Jahren, und sie ist einfach: Junge Menschen in Dülmen und in vielen anderen Städten Deutschlands füllen ihre Becher mit Kleingeld und damit zugleich die Becher der hungrigen Kinder in Schulen in den ärmsten Ländern dieser Welt. Bereits im März wurden Aufklebersets an die Mitschüler verteilt, mit denen sie aus normalen Kaffeetassen Spendentassen gebastelt haben. Getreu dem Mary’s Meals Motto „Jede noch so kleine Gabe schenkt Freude, Hoffnung und Zukunft. Gemeinsam können wir Großes bewirken“ wurde über Wochen zu Hause, bei Verwandten, im Fußballverein oder in der Nachbarschaft gesammelt haben und das Ergebnis stellte alle Beteiligten zufrieden.