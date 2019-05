Ein bisschen ist es so, als wenn die Europawahlen in Dülmen den großen Trend abbilden: Während die SPD gnadenlos in den Keller rauscht und auch die Mehrheitsfraktion im Rat, die CDU, erhebliche Einbußen hinnehmen muss, schießen die Grünen komplett durch die Decke und verdreifachen ihr Ergebnis von 2014 fast. „Das liegt eindeutig daran, dass unsere Themen wie Klimaschutz und Artenvielfalt gezogen haben, und dass es uns auch gelungen ist, die jungen Wähler zu erreichen“, kommentiert ein freudestrahlender Florian Kübber das Ergebnis von 23,06 Prozent in ganz Dülmen.

Mit 37,35 Prozent bleibt die Dülmener CDU zwar auch bei der Europawahl stärkste politische Kraft, büßt aber zugleich fast 9 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl ein. „Wir müssen es in Zukunft besser schaffen, auch die jungen Wähler anzusprechen und vielleicht weniger auf Plakate, Kugelschreiber und Flyer setzen, als auf die sozialen Medien“, kommentiert ein selbstkritischer Stadtverbandsvorsitzender Markus Schmitz den Wahlausgang.

Und die SPD? Die befindet sich mit 17,2 Prozent weiterhin im Sinkflug, vor fünf Jahren hatte sie 29,9 Prozent der Dülmener überzeugen können. Wolfgang Schreiber, der sich in einer Initiative für diese Wahl stark gemacht hatte, hoffte auf 75 Prozent Wahlbeteiligung. Mit 66,95 Prozent kann er aber leben. „Alles über 60 ist ein Erfolg“. 2014 hatten 54,9 Prozent der Dülmener für Europa votiert - bei zeitgleichen Kommunalwahlen.

Alle Ergebnisse vom Wahlsonntag in Dülmen auf der Homepage der Stadt Dülmen.

https://wahlen.citeq.de/europawahlen2019/05558016/html5/index.html