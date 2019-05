An der Paul-Gerhardt-Grundschule ist ein Schädlingsbekämpfer aktuell mit dieser gefährlichen Aufgabe beauftragt. Das Nest, das in einer Eiche auf dem Schulhof entdeckt wurde, muss weg. Bis dahin ist die Gefahrenzone mit einem rot-weißen Band abgesperrt.

Die Schulkinder sind bereits darüber informiert worden, dass sie diesen Bereich meiden müssen. Und die Eltern bekommen eine Info mit nach Hause. Auch am Bulderner See wurden am Freitag Nester entfernt.