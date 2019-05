Das Abwehrspiel im Volleyball ist nicht einfach. Mit viel Wucht oder ebenso viel Gefühl wird der Ball von den Angreifern, in diesem Fall Angreiferinnen am Block vorbei geschlagen. Dann kommt die zweite Abwehrreihe ins Bild. Oft mit einer Hecht-Einlage.

Vorbei am Doppelblock

Der USC-Angriff im abgelichteten Ballwechsel lief perfekt. Der Angriffsschlag ging rechts am Doppelblock vorbei. Doch Mittelblock-Spielerin Eline Gommans schien den Braten gerochen zu haben und stand hinter den beiden zum Block hochgestiegenen Spielerinnen.

Verbaggert

Mit dem Unterarmen wollte sie den Ball zurück ins Spiel baggern. Doch zu früh gingen die Arme auseinander. Und genau zwischen den beiden gestreckten Armen hindurch segelte der Ball zu Boden.

Ball bleibt im Feld

Zu allem Überfluss für die Holländerin blieb der Ball auch noch im Spielfeld. Und so konnten sich die USC-Damen über den Punkt freuen. Das Team Eurosped verbaggerte sich allerdings selten in der Partie und war am Ende sogar Sieger der Partie.