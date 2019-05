Herbert Reiberg bekommt Roruper Ehrenplakette

Dieter Klaas hatte einmal nachgerechnet. 15 Jahre lang war Herbert Reiberg Sprecher, Ideengeber und Ansprechpartner für die Roruper Senioren. Bei einem Seniorennachmittag pro Monat macht das 180 Treffen. Mit Stunden der Besinnung, des Lernens, der Abwechslung vom Alltag, der Freude und Gemeinschaft.

Kurz gesagt: „Die Leute sind gekommen, weil sie Dein Programm, Deine Art und Deinen Umgang gemocht haben“, fasste es Klaas zusammen. Verbunden mit einem großen „Dankeschön“.

Achter Träger der Ehrenplakette

Der Ortsvorsteher hielt am Donnerstagabend die Laudatio auf Herbert Reiberg, der als achter Roruper mit der Ehrenplakette des Dorfes ausgezeichnet wurde. Verliehen wird die Auszeichnung von Rorup.net. Und dessen Vorsitzender Bernhard Volmer kündigte dann auch ganz richtig an: „Wir wollen uns heute bei jemandem bedanken, der ehrenamtlich, also in seiner Freizeit und ohne Geld, sich für Rorup eingebracht hat.“

„Sprachrohr“ der Roruper Senioren

Denn das hat Reiberg mehr als vier Jahrzehnte in verschiedenen Ämtern getan, machte Klaas im Anschluss in seiner Laudatio deutlich. Auf „vorbildliche Art und Weise“ habe sich Reiberg gerade für ältere Menschen in Rorup eingesetzt, sei zu ihrem Sprachrohr geworden.

Wie erfolgreich seine Arbeit für die Seniorengemeinschaft gewesen sei, hätte die stabile, große Zahl der Besucher gezeigt, betonte der Ortsvorsteher. Er attestierte dem Geehrten zudem: „Deine Triebfeder ist die Nächstenliebe.“ Reiberg sei dabei eher ein Mann der leisen Töne, bescheiden, unspektakulär - aber immer effektiv.

Großer Dank an Ehefrau Monika

Dieser Würdigung schloss sich im Anschluss dann auch die stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup an. „Sie machen kein großes Aufheben um Ihre Tätigkeit. Sie tun es einfach.“ Dabei sei ehrenamtliches Engagement eben nicht selbstverständlich - und für die Gesellschaft unverzichtbar. Die Vertreterin der Stadt schloss in ihren Dank Reibergs Ehefrau Monika ausdrücklich mit ein. „Jeder weiß, Ehrenamt ist nur dann möglich, wenn dahinter ein Partner steht, der einem den Rücken freihält.“

Reiberg dank seinem Team

Und der Geehrte selbst? Der 77-Jährige dankte erst einmal. „Ich stünde wahrscheinlich nicht hier, wenn mein Team nicht so sehr zu mir gestanden hätte“, würdigte Herbert Reiberg die Verdienste seiner Mitstreiter. Und erinnerte daran, dass in all den Jahren seine Frau immer an seiner Seite gestanden habe.

Viele Gratulanten sind gekommen

Sichtlich gefreut hatte er sich zuvor, als ihm Volmer und Klaas die Ehrenplakette überreichten. Und sichtlich gerührt war er ob der vielen Gratulanten, die im Anschluss Schlange standen, um den neuen Roruper Ehrenamtspreisträger zu beglückwünschen.