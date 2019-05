Diesen Einkauf in einem Drogeriemarkt in Nottuln auf der Appelhülsener Straße wird eine 50-jährige Dülmenerin so schnell nicht vergessen. Sie saß am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr bei offenem Verdeck in ihrem Cabrio auf dem Parkplatz vor dem Geschäft, als neben ihr ein Dacia einparkte und der Fahrer sie beleidigend anherrschte, dass sie dort nicht stehen dürfe.

Nach Beleidigungen zieht der Mann seine Hose aus

Erschrocken parkte die Dülmenerin in die neben ihr freie Parklücke um. Der Mann ging mit seiner Beifahrerin in den Drogeriemarkt. Als er kurz darauf zurückkehrte, trat er an das Cabrio der 50-Jährigen und beleidigte sie erneut.

Er zog seine Hosen herunter und forderte die Dülmenerin auf, sich sein Geschlechtsteil anzusehen. Nach mehrfacher Aufforderung, sich zu bekleiden, fuhr der Mann schließlich in seinem Dacia mit seiner Beifahrerin davon.

So wird der Unbekannte beschrieben

Er ist 55-65 Jahre alt, ca. 1,95m groß und hat zum Zopf gebundenes, graues Haar. Bekleidet war er mit grauem T-Shirt und roter Jogginghose (kurz). Insgesamt wirkte seine Erscheinung ungepflegt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 02594/7930 entgegen.