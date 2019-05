Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Dülmen. Die Ansiedlung eines weiteren Fahrradhändlers an der Linnertstraße wird kontrovers diskutiert, ein Unfall sorgt für die Sperrung der A 43 und am Sportzentrum Süd soll bis 2022 Kunstrasen liegen. Was Sie heute in Dülmen wissen müssen: