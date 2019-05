Am Pfingstwochenende findet in Dülmen das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Coesfeld statt. Hierzu verwandelt sich der alte Sportplatz der St.-Barbara-Kaserne in einen großen Zeltplatz.

Unternehmen spenden für Zeltlager

Verschiedene Wettkämpfe, eine Stadtrallye und viele weitere Aktionen stehen für die rund 200 Teilnehmer auf dem Programm. Um das Lager zu finanzieren, hat Helmut Kreuznacht, Mitarbeiter der Bulderaner Filiale der Volksbank Nottuln, einen Scheck über 500 Euro an die Jugendfeuerwehr Dülmen übergeben.

Eine weitere Spende erhielten die Jugendlichen von der Jack&Jones-Filiale. Im Stadtquartier wurden mehrere Fuß- und Basketbälle sowie ein Basketballkorb für das Spiel ohne Grenzen durch Filialleiter Pepe und seinem Mitarbeiter Marcel bereitgestellt. Eine Geldspende in Höhe von 70 Euro überreichte zudem Doris Lehmann, Inhaberin des Salon „Immer Chic“.