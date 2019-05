Der Hellweg Baumarkt möchte neben dem bestehenden Küchenstudio an der Halterner Straße/Linnertstraße einen solchen Händler ansiedeln.

Die Versammlung bei Böinghoff zeigte: Das vorgestellte Gutachten ging an den Interessen der meisten Zuhörer völlig vorbei. Während für die Gäste die Frage im Vordergrund stand, ob Dülmen einen weiteren Großhändler für Fahrräder wirtschaftlich verträgt oder überhaupt benötigt, konzentriert sich das Gutachten auf die Auswirkungen auf den innerstädtischen Handel. Da es in der Innenstadt kein Fahrradgeschäft mehr gibt, gibt es auch solche Auswirkungen nicht. Wäre Fahrrad Seidel also in der Innenstadt geblieben, müsste man gar nicht über einen neuen Wettbewerber diskutieren. So weit, so gut, so banal.

"Alles längst entschieden"

Claus Holthöwer, in der IHK-Vollversammlung für den Einzelhandel zuständig, warf Stadt und Investor vor, die Entscheidung sei doch längst gefallen. Die angeblich politische Diskussion also eine Farce. Er verwies hierbei auf das Angebot eines Maklers, der im Auftrag des Eigentümers die benachbarte Halle mit rund 800 Quadratmetern anbietet. Und in diesem Angebot wird bereits offensiv mit dem neuen Fahrradhändler als Nachbar geworben. Also alles längst in trockenen Tüchern? Franz Dressel, der die Hallen für Hellweg vermarkten soll, versicherte, dass er sich über dieses Schreiben sehr ärgere. „Dieser Makler handelt nicht in unserem Auftrag!“ unterstrich er.

"Transparentes Verfahren"

Bürgermeisterin Lisa Stremlau verwahrte sich gegen den Vorwurf, die Entscheidung sei längst gefallen. Das Verfahren sei offen und transparent, am Ende entscheide immer die Politik.