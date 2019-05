Vom 26. Mai bis 1. September werden in Dülmen, den Ortsteilen und den Bauerschaften wieder Schützenkönige gesucht. Mit dem Fest in Börnste beginnt am kommenden Wochenende die Saison, das Schützenfest der Kolpingsfamilie Anfang September beschließt das Jahr. Bis dahin sollen in 16 Vereinen die hölzernen Vögel von der Stange fallen.

Zwei Feste an einem Wochenende

Und da die Saison in diesem Jahr drei Wochen kürzer ist, als im vergangenen Jahr, gibt es gleich zwei Wochenenden, an denen zwei Vereine parallel ihr Schützenfest feiern. Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt (1. bis 3. Juni) wird in Merfeld und Rorup gefeiert. Die Merfelder eröffnen ihr Fest bereits am 29. Mai mit einer Schlagerparty. Zwei Wochen später, am Wochenende 15. und 16. Juni, feiern Buldern und Daldrup ihre Feste.

Am ersten Augustwochenende wird in Leuste das Schützenfest gefeiert, während die Schützenbruderschaft St. Michael Rödder am 3. August zum Sommerfest einlädt. Hier endet dann die erste Hälfte der Regentschaft von König Hendrik Ahlers. Die Karthäuser laden in diesem Jahr am 18. und 19. August zum Kartäuserfest ein.

Zweimal wird der Vogel in diesem Jahr übrigens nicht an einem Sonntag fallen. Im Dernekamp wird traditionell am Dienstag nach Pfingsten geschossen (11. Juni). Bei den Schützen Leuste wird am 3. August am Samstag der neue König ermittelt.

Jubiläen in 2020

In Buldern und Hiddingsel laufen derzeit nicht nur die Planungen für das kommende Schützenfest im Juni. Beide Vereine blicken bereits ins Jahr 2020, wenn bei der Schützenbruderschaft St. Johanni in Buldern (350 Jahre) und beim Allgemeinen Schützenverein Hiddingsel (325) große Jubiläen gefeiert werden.

Die Termine der Schützen- und Sommerfeste in der Übersicht:

Börnste: 25. bis 27. Mai

Merfeld: 29. Mai bis 3. Juni

Rorup: 1. bis 3. Juni

Dernekamp: 8. bis 11. Juni

Buldern: 14. bis 17. Juni

Daldrup: 15. bis 17. Juni

Pluggendorf: 22. bis 24. Juni

Hiddingsel: 29. Juni bis 1. Juli

Welte: 6. bis 8. Juli

Kohvedel: 12. bis 15. Juli

Mitwick-Weddern: 20. bis 22. Juli

Hausdülmen: 27. bis 30. Juli

Leuste: 2. bis 4. August

Bürger: 16. bis 18. August

Nieströter: 24. bis 26. August

Kolping: 31. August bis 2. September

Das Sommerfest in Rödder findet am Samstag, 3. August statt.

Das Kartäuserfest findet in diesem Jahr am 18. und 19. August statt.