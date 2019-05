Das sollten Sie wissen:

Waffeln, Livemusik und eine Hochzeit: Einen sehr stimmungsvollen Spezialitätenmarkt gab es am Samstag in der Innenstadt. Und eine interessante Debatte am Rande: Auf Einladung der KAB gab es eine Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt. Politiker von CDU und SPD diskutierten dabei mit, zudem konnten Passanten sich spontan in die Debatte einschalten. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

„Rorup rockt“, das war das Motto bei einem stimmungsvollen Open-Air-Konzert im Dorfpark. Rorup.net hatte eingeladen - und mit The Foggy Dew auch eine passende Band gefunden, die mit rockigem Irish Folk ihre Zuhörer begeisterte.

Mit einem 7:0-Auswärtssieg bei Adler Buldern II hat die DJK Rödder II die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga C perfekt gemacht - das wurde natürlich kräftig gefeiert.

Sport-Ergebnisse:

Bezirksliga:

TSG Dülmen - Vorwärts Epe 0:1 (0:0)

VfL Billerbeck - Adler Buldern 4:0 (1:0)

SpVgg Vreden II - SF Merfeld 8:1 (4:1)

Kreisliga A:

TSG Dülmen II - DJK Dülmen 2:0 (0:0)

SuS Olfen - Brukteria Rorup 4:3 (1:1)

GW Hausdülmen - Turo Darfeld 1:3 (0:3)

Kreisliga B:

W. Osterwick II - SF Merfeld II 2:3 (0:0)

SuS Olfen II - DJK Rödder 6:3 (3:0)

VfL Billerbeck II - Adler Buldern II 3:3 (0:1)

BW Lavesum - Vorw. Hiddngsel 5:1 (1:0)

Kreisliga D:

Adler Buldern III - DJK Rödder II 0:7 (0:1)

Das Wetter:

Nach freundlichem Beginn zunehmend dichte Wolken, später teils kräftige Regengüsse und Gewitter, 21 bis 23 Grad. Schwacher Nordwestwind, bei Gewitter Böen.