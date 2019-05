Rückenschule - das klingt irgendwie ein bisschen langweilig. Ist es aber nicht, wie die Mädchen und Jungen der Anna-Katharina-Emmerick-Schule feststellten. Denn sie hatten Besuch im Sportunterricht von großen Schülern, also solchen, die die Schule für Physiotherapie im Bildungszentrum maxQ besuchen. Und die hatten etliche Spiele und Aktionen vorbereitet, um die Mädchen und Jungen spielerisch an das Thema heranzuführen.

Gestatten, ich bin das Skelett

Besonders spannend das Modell, das sie für die Grundschüler mitgebracht hatten: Ein Modell von einem menschlichen Skelett, das jetzt in der Turnhalle stand. War aber, bei Licht besehen, gar kein bisschen gruselig. Sondern irgendwie nett.

Luftballon als Bandscheibe

Die empfindliche menschliche Bandscheibe wurde mit Hilfe von Luftballons versinnbildlicht. Als menschliche Wirbelsäule stellten sich Kinder hintereinander auf, vor dem Bauch und hinter dem Rücken einen Luftballon, der durch eigenen sowie Druck vom Parter an Ort und Stelle gehalten wurde.

Mit Feuereifer dabei

Und so bildete die Klasse eine Wirbelsäule nach, die sich durch die Sporthalle schlängelte - vorbei am Knochenmann, der sich über so viel Begeisterung für das Thema Rückengesundheit, so hatte es den Anschein, freute.