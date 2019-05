Dieser falsche Polizist veranlasste ihn, Geld bei seiner Bank abzuholen, weil es sich dabei nach polizeilichen Erkenntnissen um Falschgeld handle.

Später deponierte der Dülmener, wie abgesprochen, das Geld auf einem Reifen eines vor seinem Haus abgestellten Autos. Hier sollte das Geld von der Kripo abgeholt und später auf die Echtheit überprüft werden.

Opfer beobachtet Täter

Kurze Zeit später beobachtete der Senior, dass ein Mann (etwa 35 bis 43 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, schlacksige Statur) das Geld abholte. Der Abholer war mit einer schwarzgrauen Jeans und einer graubraunen Windjacke bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe, ie er tief ins Gesicht gezogen hatte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

Betrüger schlagen gehäuft zu

Weiterhin weist die Polizei darauf hin, dass in den vergangenen Tagen wieder vermehrt gleich gelagerte Anrufe gemeldet wurden.

So kam es im Verlauf des Mittwochs zu insgesamt acht angezeigten Betrugsversuchen im Bereich des Stadtgebietes von Dülmen.

Die Anrufer gaben sich hier stets als Polizeibeamte aus.

Polizei warnt

Die Polizei rät zum wiederholten Mal dringend: „Falls Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch und verständigen sie unverzüglich über 110 die Polizei. Falls möglich, notieren Sie die Rufnummer, die sie anruft. Generell sollten Sie keiner unbekannten Person Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten geben. Lassen sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen“.