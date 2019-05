Polizeibeamte haben in einem Hotel in Dülmen einen mutmaßlich rückfällig gewordenen Sexualstraftäter festgenommen. In dem Hotel soll sich der 45-jährige gebürtige Recklinghäuser an einem 28-jährigen Recklinghäuser sexuell vergangen haben.

Opfer bat um Hilfe

Der Geschädigte meldete sich am Mittag bei einem Angestellten des Hotels und bat um Hilfe durch die Polizei. Er gab an, im Hotelzimmer von dem 45-Jährigen sexuell missbraucht worden zu sein. Der Beschuldigte befand sich zu dem Zeitpunkt noch im Hotelzimmer. Als die Polizei eintraf versuchte er über ein Flachdach zu flüchten. Dort nahmen ihn Polizisten fest.

Autobahnraststätte überfallen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Beschuldigte weiterhin im Verdacht, in der Nacht zum Montag eine Raststätte an der A43 in Haltern überfallen zu haben. Diese soll er mit nacktem Oberkörper überfallen und Bargeld sowie Erfrischungsgetränke erbeutet haben. Durch eine Tätowierung, ein Kreuz auf dem Oberarm, konnte er identifiziert werden.

Beschuldigter saß zuvor in Haft

Im Anschluss mietete er sich mit seinem späteren Opfer in einem Hotel in Dülmen ein. Dort kam es zu den Übergriffen. Der Beschuldigte war wegen Sexualdelikten bis zum März dieses Jahres in Haft. Nach seiner Entlassung wurde er im KURS-Programm (Konzept zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern) des Landes NRW betreut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Münster einen Untersuchungshaftbefehl.