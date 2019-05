Das sollten Sie wissen:

Ohne uns wären die Kirchen sehr viel leeren und nicht so bunt - diese Botschaft von Frauen aus der Gemeinde Heilig Kreuz wurde am Wochenende augenfällig. Am Mittwoch, 15. Mai, feiern Frauen vor und nicht der Kirche St. Viktor eine Maiandacht - ein weiterer Beitrag in der Aktionswoche Maria 2.0.

Ein verirrtes Reh sorgte am Sonntag Mittag in der Dülmener Innenstadt für Wirbel. Eine Polizeistreife war zum Lüdinghauser Tor gerufen worden, konnte das Tier aber nicht finden, das zuvor durch einen Garten gelaufen war. Der Hegering meldet, dass Wildtiere, die sich verlaufen haben, für diese Jahreszeit typisch sind.

Mit einer Niederlage sind die Herren 30 der DJK TC Dülmen in die Tennis-Westfalenliga gestartet. Nach den Einzeln hatte es 3:3 gestanden, in den Doppeln konnte die DJK nicht mehr punkten und stehen im nächsten Spiel unter Druck.

Termine des Tages:

Putzaktion in der St.-Georg-Kirche Hiddingsel, 9 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr, Helfer sind willkommen.

Europakino der SPD im Cinema 19 Uhr mit der Europawahlkandidatin Sarah Weiser.

Das Wetter:

Zunächst sonnig, im Tagesverlauf einige Wolkenfelder. Temperaturen bis 15 Grad, dazu mäßig auflebender und in Böen frischer Nordostwind.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute in Dülmen, Borkenbergestraße und Fröbelstraße.

Die Einfahrt bzw. die die Ausfahrt der Pluggendorferstraße zur Münsterstraße muss Mitte der Woche gesperrt werden. Grund sind laufende Kanalbauarbeiten. Die Sperrung wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen notwendig sein.