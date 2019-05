Am Samstagmorgen startete die zweite Schlösser- und Burgen-Rallye der Rotary-Clubs Lüdinghausen und Dülmen zu Gunsten der Kampagne gegen Kinderlähmung „End Polio Now“. Die Route begann für die 90 gemeldeten Teilnehmer in Senden.

In Dülmen machte die Rallye Station auf Karthaus und bei Geiping an der Coesfelder Straße. Hier bestand die Möglichkeit, die Fahrzeuge in Ruhe zu betrachten und Fragen zu stellen. Fahrleiter der Tour war Dr. Gregor Dresemann. Er fuhr in seinem „Morgan 4-4“ von 1976. „4-4“, sagt er, „bedeutet vier Ventile, vier Räder. Morgan produziert auch heute noch dreirädrige Autos“.

Je älte, desto schöner

Den weitesten Anfahrweg hatten ein SAAB Cabrio und ein BMW Z3 aus den Niederlanden. Das älteste Fahrzeug kam aus Billerbeck: Ein BMW Dixi aus dem Werk Eisenach aus 1929 mit Austin Motor.

Das zweitälteste Fahrzeug war ein Ford A von 1930, der Nachfolger des legendären amerikanischen Ford T (Tin Lizzie), sagt die Besitzerin. Ein Cadillac parkte am Schleiderweg, da der Parkplatz vor Geiping wohl zu eng war. Mehrere Mercedes und BMW sowie je ein Alfa Romeo, Triumph, Citroën und Volvo waren zu bestaunen.