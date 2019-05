Der Fröbel-Kindergarten soll Familienzentrum werden. Der Jugendhilfeausschuss wird in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. Mai, ab 17.15 Uhr im Sitzungssaal darüber entscheiden, ob die städtische Einrichtung das zusätzliche Förderpaket im Umfang von 13.000 Euro erhalten soll.

„Somit werden ab dem Kindergartenjahr 2019/20 insgesamt acht Förderpakete für Familienzentren in Dülmen gewährt“, heißt es wörtlich in der Vorlage der Stadt. Bereits jetzt gibt es sieben Familienzentren in Dülmen: Awo-Kita, Kita Heilig Kreuz, Kita St. Anna, Kinderhaus am Luchtbach, Overberg-Kita, St.-Monika-Kita und St.-Josef-Kita in Buldern. Sie verteilen sich auf die Wohnbezirke in Dülmen-Mitte und in Buldern.

Im Dernekamp fehlt ein Familienzentrum

Im Dernekamp gibt es noch kein Familienzentrum. Der städtische Fröbel-Kindergarten ist die größte der drei Einrichtungen im Dernekamp und zudem zentral gelegen. Familienzentrum bieten niederschwellige Beratungen sowie Veranstaltungen für Eltern oder Eltern und Kinder an und werden so zum Treffpunkt im Viertel.