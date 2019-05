Alle Klassen haben zusammen mit ihren Klassen- und Kunstlehrerinnen das Fest vorbereitet, das zugleich eine große Kunstausstellung ist.

Im zurückliegenden Dreivierteljahr haben die Mädchen und Jungen kleine Kunstwerke erstellt, die die Betrachter unter Wasser, in den Weltraum, in Fantasiegärten - eben in andere Welten entführen. Es wurde gemalt und gebastelt. Unterstützung erhielten die Mädchen und Jungen dabei von Mitgliedern der Dülmener Gruppe „Wir Künstler“, die an dem Tag ebenfalls Arbeiten ausstellen werden.

Intensive Vorbereitung

Die letzten beiden Wochen hatten die Kinder während der Projekttage die Möglichkeit, ganz intensiv an ihren Kunstwerken zu arbeiten. Einen kleinen Eindruck von den Arbeiten gestattet die Schule den Lesern der Dülmener Zeitung bereits. Die Welt unter Wasser, die auf dem Foto zu sehen ist, das die Schule gemacht hat, sieht ganz schön geheimnisvoll und farbig aus. Der Freitag vor dem Fest wird dann genutzt, um die Klassenzimmer in Ausstellungsräume zu verwandeln.

Eröffnet wird die große Kunstausstellung am 18. Mai um 11 Uhr mit einem gemeinsamen Tanz. Danach besteht die Möglichkeit, sich alle Arbeiten anzusehen. Für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

Versteigerung der Werke

Ausdrücklich eingeladen zu dem Schulfest sind die Mädchen und Jungen der Kardinal-von-Galen-Schule in Merfeld. Sie gehören zur Paul-Gerhardt-Verbundschule, sind an diesem Projekt aber nicht beteiligt.

Wer ein besonders schönes Kunstwerk erspäht, kann es unter Umständen mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss des Festes werden ausgewählte Kunstwerke versteigert, der Erlös ist für den Förderverein der Schule bestimmt - der wiederum die Schule unterstützt. Eingeladen sind alle interessierten Dülmener.