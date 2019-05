Was seit mehr als 30 Jahren guter Brauch in der Hiddingseler Dorfgemeinschaft ist, das führte am Donnerstagabend erst zu hitzigen Diskussionen und dann zum Abbruch der Delegiertenwahlen. Der Vorstand sah sich außerstande, eine Entscheidung über das weitere Verfahren zu treffen.

Üblicherweise entsenden die Vereine und Institutionen des Dorfes ihre Vertreter, die andere Hälfte der Delegierten wird auf der Dorfversammlung gewählt. Diesmal stand neben Kolpingsfamilie, Sportverein oder auch dem landwirtschaftlichen Ortsverein eine neue Institution, nämlich „Lebensraum Hiddingsel“ auf der Liste.

Harmlose Frage - hitzige Debatte

Maria Krappitz sollte in die Gemeinschaft entsandt werden. Die harmlose Frage, was denn diese Institution überhaupt sei, führte zu einer erregten Diskussion. Ein Hiddingseler beantragte, dass über die Aufnahme von „Lebensraum Hiddingsel“ abgestimmt werden müsse. Dann müsse allerdings über jeden Verein und jede Institution auf der Liste diskutiert und abgestimmt werden, beantragte ein Mitglied der Initiative.

Jetzt kommt eine Sondersitzung

Der Vorstand sah sich letztlich außerstande, darüber zu entscheiden, wie nun verfahren werden soll. Die Satzung sehe einen solchen Fall nicht vor. Deshalb werde man sich nun beraten und in Kürze zu einer Sondersitzung einladen. Die bisherigen Delegierten wurden gebeten, so lange kommissarisch im Amt zu bleiben.

Vor der Dorfgemeinschaft hielt zudem der Ortsvorsteher Hendrik Clodius eine flammende Rede, in der er mit der Bürgerinitiative „Lebensraum Hiddingsel“ abrechnete, ohne sie auch nur zu erwähnen. Eine ausführliche Berichterstattung gibt es, einschließlich einer Wochenendplauderei, in der aktuellen Ausgabe.