Viel los war am Freitagmorgen am Stand des Eine-Welt-Ladens am Rand des Wochenmarktes. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute zu unserem Fairen Frühstück gekommen sind“, berichtete Elvira Lipp, erste Vorsitzende des EineWelt-Ladens Dülmen.

Denn dieses Frühstück war ein ganz besonderes. „Es ist die Auftaktveranstaltung zu unserem 20-jährigen Jubiläum in diesem Jahr.“ Seit etwa 9 Uhr begrüßten Elvira Lipp und die Helfer ihre Gäste, die sich kostenlos mit fair gehandelten Produkten stärken konnten. „Alle Frischwaren, wie Milch, Butter und auch Brötchen kommen vom Bioladen Urban.“ Aufstriche sowie Kaffee und Tee seien aus dem eigenen Sortiment des Eine-Welt-Ladens. „Unsere Produkte kommen aus allen Ecken der Welt. Beispielsweise aus Palästina, der Dominikanischen Republik oder aus dem Libanon.“

Und es gab noch eine Besonderheit: Benutzt wurde kein normales Wegwerf-Geschirr. „Wir haben kompostierbare Teller aus Palmblättern mitgebracht. Die schonen die Umwelt.“ Diese seien in vielen Formen und Größen im Einewelt-Laden erhältlich, betonte Lipp.