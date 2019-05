Die lokalen Routen sind grün-gelb markiert, das Radverkehrsnetz NRW hingegen in Rot und Weiß: Die Beschilderung für Radrouten in und um Dülmen ist derzeit eine ziemlich bunte Angelegenheit. Doch das soll sich demnächst ändern.

So hat jetzt die Bezirksregierung Münster 87.500 Euro bereitgestellt, damit in Dülmen die Beschilderung des Radwegenetzes überarbeitet werden kann. „Es geht darum, es den Radfahrern so einfach zu machen und ihnen eine bessere Orientierung zu ermöglichen“, erläutert André Siemes aus der städtischen Pressestelle.

Konzept soll bis 2021 umgesetzt sein

„Unser Ziel ist, die grün-gelben Schilder beizubehalten.“ Hierfür sollen die lokalen Routen über sogenannte Themen-Einschübe im Radverkehrsnetz NRW markiert werden. An einigen Orten sollen zudem ganz zusätzliche Schilder aufgestellt werden.

Wie genau die Beschilderung vereinheitlicht und verbessert werden soll, dazu laufen gerade Überlegungen bei der Stadt. Bis 2021 soll das neue Konzept dann umgesetzt werden, berichtet Siemes. Die Verwaltung geht von Gesamtkosten von 125.000 Euro aus. 87.500 Euro will jetzt die Bezirksregierung übernehmen, den Rest zahlt die Stadt.