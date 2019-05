Gleich achtmal versuchten falsche Polizisten am Donnerstag, bei Senioren in Dülmen Kasse zu machen. Doch die Angerufenen machten alles richtig: Sie ließen sich am Telefon auf nichts ein, beendeten das Gespräch und erstatteten Anzeige bei der richtigen Polizei.

Die „110“ ruft niemals an

Auch in diesen Fällen wurde wieder das „Call-ID-Spoofing“ genutzt, bei dem der falsche Polizist eine Fantasie-Telefonnummer im Display des potenziellen Opfers erscheinen lässt, berichtet den richtigen Gesetzeshüter. Anrufe der Polizei erfolgen jedoch in der Regel mit unterdrückter Rufnummer. Bei der „110“ handele es sich um eine reine Notrufnummer, von der die Polizei nicht anrufen kann.

Und natürlich erkundigt sich die Polizei niemals am Telefon nach Wertsachen oder Bargeld und bietet schon gar nicht an, diese sicherheitshalber in Verwahrung zu nehmen.