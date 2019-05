Adler Buldern feiert 100-jähriges Jubiäum und hat sich eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Alle Sportler wurden fotografiert und in ein Sammelalbum aufgenommen. Der Auftakt des Verkaufs der Alben und der Sticker-Tütchen hat die Erwartungen der Verantwortlichen übertroffen.

Mehr als 150 Sammel-Alben hat Adler Buldern in der ersten Woche an die zumeist jungen Sportler ausgegeben. Sofort entwickelte sich eine große Tausch-Gemeinschaft, wie auf unserem Bild der Woche zu sehen. Doppelte Bildchen wurden in Zusammenarbeit mit den Mannschaftskameraden ersetzt. So füllt sich das Buch schneller und die Kosten bleiben im Rahmen.