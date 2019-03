Keine Angst vor Offenheit

Dülmen. Mit dem Gedicht „Ich mach ein Lied aus Stille“, behutsam unterlegt durch Gitarrenklänge zu Simon & Garfunkels Stück ‚Sounds of Silence‘ eröffneten am Sonntag Bernd Vogt und Patrick Gremme den Literarisch-Musikalischen Abend zu der ostdeutschen Schriftstellerin und Dichterin Eva Strittmatter. „Der Name Strittmatter ist nun wahrlich kein Zugpferd“, zeigte sich Vogt angesichts der mit über 500 Besuchern bis auf den letzten Stuhl besetzten Aula über das riesige Interesse an dem nunmehr neunten Lyrikprogramm freudig überrascht.

Von Stefan Bücker