Dülmen. Erst kam Dragi, dann Eberhard: Gleich zwei Sturmtiefs zogen am Wochenende über Dülmen hinweg. Wobei die Stadt noch relativ glimpflich davongekommen ist. So waren die Mitarbeiter der Feuerwehr am Sonntagnachmittag insgesamt fünf Mal im Einsatz.

Von Kristina Kerstan