Dülmen sucht den Wohlstandsmüll

Säckeweise wurde der Müll am Samstagmittag von den freiwilligen Helfern auf dem Parkplatz des Schulzentrums angeliefert und die etwa 50 Nachwuchskicker der DJK Dülmen um Daniel Kau und Jürgen Hülsheger hatten rund um das benachbarte Sportzentrum Süd ganze Arbeit geleistet. „Zum Glück war unsere Ausbeute nicht ganz so groß“, so Kau, der aktuell ein etwas geschärfteres Umweltbewusstsein der Dülmener beobachtet hat. Das hatten auch Reinhild Kluthe von der Stabsstelle Umweltschutz und der zuständige Dezernent Markus Mönter bei ihrer Tour durch die Reinigungs-Reviere festgestellt. „Wir haben unterwegs ein junges Mädchen mit ihrem Opa beim Müllsammeln getroffen und für die Kleine war klar, dass sie Umweltschützerin werden will.“

Dass es in Sachen Umweltbewusstsein noch Nachholbedarf gibt, haben Revierpächter Winfried Schüller vom Kirchspiel III und die Börnster Schützen festgestellt: „Gerade am Straßenrand der Landstraße 600 ist der Randstreifen übersät mit Kaffee-to-go-Bechern und Verpackungen von Mc Donalds.“ Auch Matratzen und Autoreifen, die schon Moos angesetzt hatten, landeten in den Müllsäcken der Helfer.

